Индийская студия анонсировала Son of Thanjai - кинематографическое приключение в Южной Индии XI века

Индийская студия Ayelet Studio анонсировала Son of Thanjai — кинематографическое приключение, которое перенесет игроков в Южную Индию XI века. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam, дата релиза пока не раскрыта.

В роли короля Чола, наследника величия своего отца, вам предстоит пройти путь, где сталкиваются долг и судьба. Танджавур уже не та империя, что прежде: на улицах слышен шепот беспорядков, союзники сомневаются, а враги скрываются на виду. Станете ли вы легендой или будете забыты?

Игровой процесс сочетает эпические сражения и скрытные действия. Оседлайте лошадей, слонов и быков, смешивайтесь с толпой, наносите удары смертоносным кнутом-мечом сурулвал и участвуйте в рукопашных боях, вдохновленных боевым искусством каларипаятту. Можно соединять атаки и завершать их эффектными финалами, а также использовать оружие врагов против них и проникать в лагеря, добывая важную информацию.

Мир игры тщательно воссоздает культуру и атмосферу Южной Индии XI века. Прогуляйтесь по улицам Танджавура с величественными храмами, наблюдайте народные представления, классические танцы и церемонии, основанные на древних тамильских обычаях. Каждый житель — священник, фермер или торговец — реагирует на ваши действия по-своему, создавая живую и насыщенную историю.

Son of Thanjai обещает стать уникальной историей о власти, судьбе и личном выборе, где каждый шаг игрока определяет, останется ли он легендой или исчезнет в истории.