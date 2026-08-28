Son of Thanjai перенесёт игроков в Южную Индию XI века - релиз запланирован на весну 2027 года

Ayelet Studio анонсировала дату выхода приключенческой игры Son of Thanjai — кинематографического экшена, действие которого разворачивается в Южной Индии XI века, во времена расцвета династии Чола. Релиз состоится весной 2027 года на PlayStation 5, Xbox Series и ПК, а в день выхода игра также появится в Game Pass.

Игрокам предстоит взять на себя роль короля, оказавшегося в тени величия своего отца. Танджавур переживает неспокойные времена: в городе распространяются слухи о беспорядках, союзники становятся ненадёжными, а иностранные диверсанты приближаются к трону. Герою предстоит защищать народ, разбираться с врагами и одновременно создавать собственное наследие.

В основе Son of Thanjai лежит сочетание зрелищных боёв, исследования и скрытного прохождения. Главным оружием героя станет сурулваал — необычный меч-хлыст, позволяющий проводить эффектные атаки. Также заявлены рукопашные схватки, вдохновлённые древним индийским боевым искусством калариппаятту, комбинации ударов, добивания и возможность разоружать противников.

При необходимости герой сможет действовать менее заметно: проникать во вражеские лагеря, допрашивать ключевых персонажей и добывать разведданные. Для перемещения по миру можно будет использовать лошадей, слонов и быков или вовсе затеряться среди жителей Танджавура.

Отдельное внимание разработчики уделяют историческому и культурному контексту. Игроки смогут исследовать улицы Танджавура, посещать храмы, наблюдать за народными представлениями, классическими танцами и церемониями, основанными на древних тамильских традициях. Среди жителей встречаются священники, фермеры, торговцы и рыбаки, которые будут по-разному реагировать на героя в зависимости от его поведения.

По задумке Ayelet Studio, Son of Thanjai должна стать не просто приключенческой игрой с историческим сеттингом, а личной историей человека, которому предстоит решить, каким будет его правление. На фоне политических интриг и военных конфликтов игроку придётся выбирать между долгом, личными убеждениями и стремлением оставить после себя собственное наследие.