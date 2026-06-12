Трейлер Son of Thanjai показал амбициозное переосмысление индийской эпохи Чола и боевой системы XI века

Ayelet Studio представила новый трейлер Gameplay Reveal для экшен-приключения Son of Thanjai, действие которого разворачивается в Южной Индии XI века. Проект заявлен как кинематографическая история о правителе империи Чола, которому предстоит не только удержать власть, но и разобраться с нарастающими политическими и социальными потрясениями в Танджавуре. Релиз игры запланирован на PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam), однако точная дата выхода пока не раскрывается.

Судя по представленному описанию, Son of Thanjai делает ставку на сочетание исторического антуража и зрелищного экшена. Игрокам предстоит взять на себя роль короля, балансирующего между долгом и личной судьбой, пока в империи зреют заговоры, а враги действуют скрытно. При этом мир игры не ограничивается дворцовыми интригами — разработчики подчёркивают живой город, где можно наблюдать народные церемонии, танцы и повседневную жизнь жителей, реагирующих на действия игрока.

Отдельное внимание уделено боевой системе. В центре арсенала — сурулваал, меч-кнут, позволяющий выполнять зрелищные комбинации и добивания. Сражения вдохновлены древним индийским боевым искусством калариппаятту, а игрокам обещают гибкость в подходе: скрытные убийства, открытые столкновения, разоружение врагов и тактические допросы ключевых целей.

На фоне других исторических экшенов Son of Thanjai выделяется попыткой глубже погрузить игрока в культурный контекст эпохи. Разработчики акцентируют внимание не только на боевых сценах, но и на деталях жизни империи Чола — от храмовой архитектуры до уличных представлений и социальных взаимодействий.

Проект находится в разработке для PS5, Xbox Series и ПК, и, судя по первому показанному материалу, стремится совместить масштабную историческую драму с динамичным кинематографичным экшеном.