Protocol Games и Raiser Games работают над Song of Horror: Enhanced Edition — обновлённой версией психологического хоррора. В анонсе раскрывают графические и геймплейные улучшения, историю исчезновения писателя Себастьяна П. Хашера и угрозу таинственной Сущности.

Поиски пропавшего автора и его семьи превращаются в кошмарное расследование: за исчезновениями стоит безликая потусторонняя сила, которая замечает героев.

Это приключение с видом от третьего лица и фиксированными камерами. С Сущностью нельзя сражаться — игрокам придётся прятаться, следить за каждым звуком и исследовать проклятые места, населённые духами.

Song of Horror: Enhanced Edition выйдет в Steam в октябре 2027 года.