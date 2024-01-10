Консольные версии Song of Nunu: A League of Legends Story появятся 31 января

Приключенческая игра, рассказывающая о мальчике Нуну и его вером друге — йети по имени Виллумп.

Их путь лежит по заснеженным просторам Фрельйорда — сурового, но прекрасного мира, полного опасностей и волшебства. С каждым шагом сквозь снег крепнет связь между мальчиком и йети, а также раскрываются тайны их прошлого.

Исследуйте локации, решайте головоломки, преодолевайте препятствия — от коварных метелей до стаи голодных волков. Во время этого путешествия вы встретите могущественных чемпионов Лиги Легенд, таких как Браум, Орн, Волибир и зловещая Лиссандра.

Помогите Нуну и Виллумпу раскрыть истинную силу их дружбы, противостоя магии Тёмного Льда, угрожающей всему живому во Фрельйорде.