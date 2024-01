Консольные версии Song of Nunu: A League of Legends Story появятся 31 января

Версии Song of Nunu: A League of Legends Story для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и Xbox One выйдут 31 января, объявили издатель Riot Forge и разработчик Tequila Works.

Song of Nunu: A League of Legends Story впервые была выпущена для Switch и ПК в Steam, Epic Games Store и GOG 1 ноября 2023 года.

Присоединяйтесь к лучшим друзьям Нуну и Виллумпу в приключении по замерзшим просторам Фрельйорда. Откройте для себя нерушимую связь между мальчиком и йети, путешествуя по земле одновременно красивой и коварной, приобретая новых союзников (и врагов) в путешествии семьи, дружбы и магии.

Song of Nunu: A League of Legends Story — это приключенческая игра для одного игрока, разработанная Tequila Works. Погрузитесь с головой в захватывающее повествование, происходящее в неизведанных уголках Фрельйорда, где каждый снежный шаг приближает вас к истине о прошлом Нуну и Виллумпа.