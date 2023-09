Song of Nunu: A League of Legends Story получила дату выхода с новым трейлером ©

Компания Riot Games выпустила новый трейлер к своей грядущей однопользовательской приключенческой игре Song of Nunu: A League of Legends Story и сообщила дату выхода - 1 ноября. В трейлере, который вы можете посмотреть ниже, также показан геймплей Song of Nunu: A League of Legends Story, начиная от общих исследований и заканчивая захватывающими элементами платформера.

Анонсированная еще в феврале, Song of Nunu выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Игра будет посвящена главному герою Нуну, который отправляется на поиски своей матери в мир Фрельйорда. Song of Nunu: A League of Legends Story станет последней однопользовательской игрой, разработанной компанией Riot для расширения сюжета и сеттинга League of Legends.