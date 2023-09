Сюжетный трейлер Song of Nunu: A League of Legends Story рассказывает об уроках с Браумом ©

После того как на прошлой неделе была объявлена дата выхода, Riot Forge выпустила новый геймплейный трейлер Song of Nunu: A League of Legends Story. В нем Браум, один из чемпионов Фрельйорда, дает уроки героизма главным героям Нуну и Виллумпу.

Фрельйорд опасен своей морозной погодой, но если знать, где искать, то можно найти много жизни и зелени. По Фрельйорду бродит местная фауна, но некоторые существа будут активно пытаться напасть на вас. Есть и дружелюбные лица, например Орнн, но стоит опасаться и таких врагов, как Лиссандра с ее грозным замком и сомнительными дизайнерскими наклонностями.

О других чемпионах пока ничего не известно, но Song of Nunu выглядит интересной приключенческой игрой. Игра Song of Nunu, разработанная Tequila Works, известной по игре RiME, выйдет 1 ноября для Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, PS4 и PS5.