Трейлер Song of Nunu: A League of Legends демонстрируюет дружбу главных героев ©

Разработчик Tequila Works и издатель Riot Forge выпустили новый трейлер предстоящей игры Song of Nunu: A League of Legends Story. В трейлере, сосредоточенном на сюжете, показаны игривые моменты между двумя главными героями игры, Нуну и Виллумпом.

Последний трейлер следует за аналогичным сюжетно-ориентированным трейлером, выпущенным еще в сентябре, который демонстрирует сеттинг игры во Фрельдьорде, подчеркивая морозную погоду в этой зоне, но также заявляя, что в этом районе есть очаги жизни и зелени.

Дата выхода Song of Nunu: A League of Legends Story назначена на 1 ноября. Игра, которая выйдет на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и ПК, фокусируется на главном герое Нуну, который пытается найти свою мать в мире Фрельйорда.