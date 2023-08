Вышел новый трейлер Song of Nunu - игры по вселенной League of Legends

Приключенческий экшен выйдет осенью 2023 года.

Студия Tequila Works совместно с Riot Forge представили трейлер новой игры по вселенной League of Legends. Приключенческий экшен Song of Nunu: A League of Legends Story выйдет осенью 2023 года.

Song of Nunu — приключенческая игра, в которой мальчик Нуну и йети Виллумп путешествуют по Фрельйорду в поисках мамы ребенка. Игрокам предстоит карабкаться по заснеженным горам, а также решать множество разнообразных загадок. На своем пути Нуну и Виллумп встретят других героев из League of Legends — Орна, Волибира, Лиссандру и Браума.

Релиз Song of Nunu: A League of Legends Story запланирован на осень 2023 года для PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. В игре заявлена русская локализация.