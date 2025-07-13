Song of Slavs приглашает в славянское фэнтези - трейлер и демо уже доступны

Инди-команда Sleeping Fox Studio, в основе которой — белорусские разработчики, представила официальный трейлер своего дебютного проекта Song of Slavs. Вместе с видео в Steam доступна и демоверсия. Это отличный шанс познакомиться с необычным симбиозом стратегии, выживания и славянского фэнтези.

Song of Slavs — это атмосферный симулятор средневекового поселения с элементами платформера, менеджмента и тактики реального времени, выполненный в выразительной пиксельной графике. Игроку предстоит стать князем, построить с нуля поселение, развивать его и защищать от полчищ нежити, упырей и других тёмных сил. Особенность игры — погружение в славянскую мифологию, где дубы могут служить алтарями богам, а жертвы влияют на развитие деревни.

Команда открыто говорит о том, что вдохновлялась серией Kingdom, однако подчёркивает: Song of Slavs — не подражание, а осмысленное развитие идей оригинала. Разработчики значительно углубили игровые механики, расширили систему взаимодействий и добавили богатое разнообразие контента, чтобы создать самостоятельный, насыщенный и уникальный игровой опыт.

Каждая игровая локация — это шаг на восток, начиная с Варшавы и заканчивая Нижним Новгородом. При этом разработчики стараются подчеркнуть особенности местности и культурную самобытность, а озвучка будет доступна на русском и белорусском языках, что особенно важно для авторов — они хотят познакомить игроков с белорусской речью и традициями.

Игра ориентирована на поклонников реиграбельности, тактики, крафта и приключений. Уникальные бойцы, гибкая система профессий, развитие транспорта (от телеги до верховой езды), ручная музыка и визуальный стиль — всё это придаёт игре особое очарование.