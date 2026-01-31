Для пошаговой стратегии Songs of Conquest представлена новая DLC-фракция Юлан

Шведская студия разработки Lavapotion представила Юлан, следующую DLC-фракцию, которая появится в Songs of Conquest в июне. После Ваниров и Корней, Юлан становится третьим полноценным релизом фракции для Songs of Conquest.

Юлан добавит в мир Аэрбора новые локации, войска, носителей оружия и здания. Юлан — это земля красоты и конфликтов, сформированная соперничеством трёх великих домов: Ли, Шэн и Сюань. От зачарованных лесов до скрытых руин, по землям бродят звери, фермеры трудятся в полях, а Искатели глубоко погружаются в тайны Сущности.

В основе дополнения Юлан лежит совершенно новая история, охватывающая три карты и повествующая об эпическом воссоединении и выживании. Игроки будут следовать за Домом Шэн и их носителями оружия, когда Юлан вновь вступает в контакт с более широким миром Аэрбора; старые конфликты уступают место гораздо более опасным истинам.

Дополнение представляет восемь новых юнитов, многие из которых имеют несколько путей улучшения, отражающих дома, которым они служат. Игроки могут присягнуть на верность Ли (Порядок), Шэну (Творение) или Сюаню (Магия). Этот выбор определяет не только сущность, которой они управляют, но и способности, характеристики и роли их юнитов на поле боя.

Среди новых сил, присоединяющихся к игре:

Призывники, пехотинцы, сражающиеся под знаменами выбранного дома

Гренадеры, солдаты, вооруженные глиняными бомбами и поднимающие боевой дух армии с помощью барабанов дома

Тянь, драконоподобные существа, верные своим человеческим хозяевам

Йи, мастера-лучники, наделенные силой сущности своего дома

Искатели, ученые сущности, рискующие превратиться в грозных Трансцендентов

Если домам потребуется еще большая сила, на помощь придут наемные Всадники, их лисоподобные спутники Ху и легендарный Фэн.

Дополнение также добавляет пять новых карт для режима «Завоевание», призванных подчеркнуть сильные стороны фракции и уникальный ландшафт региона. От конфликтов между домами до вторжений в Арлеон и защиты родины Юлана — каждая карта представляет собой новый вызов.

В дополнение к этим картам добавлен совершенно новый биом, состоящий из лесов, обширных равнин, древних руин и скрытых опасностей.