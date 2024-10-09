Для Songs of Conquest анонсировано дополнение про Ванов

Coffee Stain Studios и Lavapotion анонсировали DLC Vanir для Songs of Conquest, которое выйдет этой зимой. Это крупное дополнение представит новую фракцию под названием Ваны, вдохновленную фольклором викингов и скандинавов. В мире Аэрбор ваны являются прямыми потомками барийцев и поселенцев Арлеона, которые стали нацией набегов, прочесывающей регион Мрачный Восток в поисках богатств. Однако Мрачный Восток — враждебное место, и ваны были вынуждены принять темпераментных существ земли, известной как Вильдра, что позволило им превратиться в устрашающих зверей, полных ярости и силы.

Список новых юнитов, которые появятся в DLC:

Хускарл, крепкий воин, вооруженный копьем и щитом, который может трансформироваться в Корфана, рубящего и царапающего клювами и когтями противников.

Берсерк, культовый джаггернаут, полный ярости, который может превращаться в могучего медведя.

Вождь, командующий войсками Ванов, который может вырасти до огромных размеров и стать гигантским и могучим Йормром.

Свинья, олицетворяющая мифологическое чудовище, которое каждую ночь поедают боги, а на следующий день воскресает.

Тролль, Ликт, Бакахорс и Норнор, существа Вильдра, которые присоединяются к Ванам в войне и завоевании земель Аэрбора

Кроме того, с выпуском DLC также появятся пять новых карт завоевания и две карты испытаний.

Разработчики также сообщили, что выпустят игру для PlayStation 5 и Xbox Series этой зимой, а затем для iOS и Android летом 2025 года. Кроме того, Songs of Conquest выйдет зимой 2025 года на неизвестной платформе, которой, скорее всего, будет Switch или преемница Switch.