Дополнение Yulan для пошаговой стратегии Songs of Conquest появится в начале 4 июня

Шведский разработчик Lavapotion сегодня подтвердил, что Yulan, следующее DLC для Songs of Conquest, выйдет на ПК в Steam 4 июня. Впервые представленная в начале этого года, Yulan знакомит игроков с долгое время изолированным регионом Аэрбор, землёй, сформированной внутренней враждой и хрупкими союзами. Игроки смогут присоединиться к фракции, построенной вокруг конкурирующих философий трёх могущественных домов.

В основе Yulan лежит новый подход к созданию и развитию армии, где игроки могут присягнуть на верность любому из трёх домов – Ли, Шэн или Сюань – каждый из которых представляет собой различный аспект Сущности: Порядок, Творение или Магия. Эта верность влияет на развитие армий, а юниты предлагают разветвлённые улучшения, которые меняют их роль и сильные стороны в зависимости от дома, которому они служат. Игроки также могут смешивать свою сущность, присоединяясь к нескольким домам, что добавляет ещё один уровень глубины игровому процессу.

Это дополнение добавляет в игру восемь новых юнитов с ещё большим количеством вариантов улучшений, чем когда-либо прежде – от вооружённых взрывчаткой гренадеров и дисциплинированных призывников до мистических тяней и непредсказуемых искателей. Несколько юнитов могут эволюционировать в разные формы, что поощряет эксперименты и повышает реиграбельность, поскольку игроки исследуют потенциал каждого дома.

DLC также приносит новую сюжетную кампанию, рассказывающую о Доме Шэн, чья разделённая родина сталкивается как с новыми, так и с древними угрозами. История, охватывающая три карты, исследует, что происходит, когда изоляция заканчивается, и смогут ли старые разногласия пережить истину, которая последует за этим.

DLC включает в себя пять новых карт для режима «Завоевание», каждая из которых призвана подчеркнуть механику и идентичность. Эти сценарии варьируются от внутренней борьбы за власть между домами до внешних угроз, давящих на границы Юлана.

Новый биом привносит в Аэрбор визуально уникальный регион, сочетающий безмятежные пейзажи с скрытым напряжением, где красота и опасность существуют бок о бок.