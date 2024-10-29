Пошаговая фэнтезийная стратегия Songs of Conquest выйдет для PS5 и Xbox Series 12 ноября

Пошаговая стратегическая ролевая игра Songs of Conquest выйдет для PlayStation 5 в PlayStation Store и Xbox Series в Microsoft Store 12 ноября, объявили Coffee Stain Publishing и разработчик Lavapotion.

Songs of Conquest впервые вышла в раннем доступе для ПК в Steam, Epic Games Store и GOG 10 мая 2022 года, а затем полный релиз 20 мая 2024 года. Версии для iOS и Android планируется выпустить летом 2025 года.

Songs of Conquest — пошаговая стратегическая игра, вдохновленная классикой 90-х. Возглавьте могущественных магов, называемых Вильдерами, и отправьтесь в неизведанные земли. Сражайтесь с армиями, которые осмеливаются противостоять вам, охотьтесь за мощными артефактами и расширяйте свою территорию.