Пошаговая стратегия Songs of Conquest получит расширение "Мрачный Восток" с двумя новыми фракциями в 2025 году

Издательства Coffee Stain Publishing и Lavapotion сообщили, что Songs of Conquest получит обширную поддержку после запуска версии 1.0 на прошлой неделе. Игроки могут рассчитывать на расширение, которое выйдет во втором квартале 2025 года под названием «Мрачный Восток», которое представит две новые фракции и новую одиночную кампанию, а также четыре DLC вместе с бесплатными обновлениями, посвященными каждой из существующих фракций, продвигая историю вперед и расширение существующего игрового процесса.
Расширение «Мрачный Восток», выходящее во втором квартале 2025 года, добавит в игру две новые фракции — свирепых Ваниров, а также древних и уединенных Корней. Эти фракции будут представлены в рамках большой одиночной кампании, где игроки смогут испытать новые суровые биомы и опасности Мрачного Востока.
«Мы с самого начала знали, что разнообразие фракций имеет решающее значение для успеха такой пошаговой стратегии, как Songs of Conquest». — сказал Карл Тофтфелт, ведущий гейм-дизайнер Lavapotion. «Наши игроки просили о новых фракциях с момента закрытого бета-тестирования, и мы очень рады представить Ванира и Корни, и с нетерпением ждем возможности поделиться ими в ближайшие месяцы».
Songs of Conquest доступна в версии 1.0 в Steam, Epic Games Store и GOG, а осенью этого года выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Появятся тролли? // Максим Назаров