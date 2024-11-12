Songs of Conquest, духовная наследница Heroes of Might and Magic, добралась до консолей

Издатель Coffee Stain Publishing и разработчик Lavapotion объявили, что Songs of Conquest доступна для PS5 и Xbox Series.

Songs of Conquest — пошаговая стратегическая игра, вдохновленная классикой 90-х. Командуйте могущественными колдунами, называемыми Носителями, и отправляйтесь в неизведанные земли. Сражайтесь с армиями, которые осмелятся встать у вас на пути, ищите могущественные артефакты и расширяйте свою территорию. Мир готов к захвату, так что доминируйте в нем.

Исследуйте множество карт с разнообразными врагами и ценными предметами. Отправляйтесь в приключения по контрастным биомам с уникальными группами врагов, средами и полями сражений.