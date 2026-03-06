Songs of Conquest получила сюжетное DLC Rise Eternal с новыми миссиями и некромантией

Студия Lavapotion объявила о выпуске сюжетного DLC Rise Eternal для популярной пошаговой стратегии Songs of Conquest. Расширение предлагает игрокам окунуться в мир, вдохновлённый Heroes of Might and Magic, с новыми миссиями, персонажами и механиками, и стоит всего 5,89 евро.

Rise Eternal сосредоточено на «неживой» стороне баронства Лот. Игроки вновь встретят Кастуса Маала — некроманта, который ранее погиб в битве при Грей-Тор, но возвращается к жизни. Его цель — вернуть свои земли, захваченные силами Фэй под знаменем Стаутхарта, и выяснить судьбу своей семьи. История разворачивается в четырёх связанных миссиях, раскрывающих последствия победы Сесилии и продолжающуюся борьбу Общества Невидимых.

DLC привносит новые исследования, постройки, артефакты и навыки, а также уникальную способность Кастуса «Призывать верных», позволяющую постоянно пополнять ряды Воскресших. Разработчики отмечают, что Rise Eternal сосредоточено на повествовании и атмосфере некромантии: игроки будут балансировать между ощущением силы и необходимостью спасать свою нежизнь.

Продолжительность дополнения составляет около десяти часов, что делает его привлекательным предложением для поклонников стратегии, желающих расширить мифологию игры и глубже погрузиться в сюжет. Rise Eternal обещает новые тактические возможности, эмоциональную историю о мести и вере, а также свежий взгляд на магию некромантии в мире Songs of Conquest.

Расширение уже доступно на платформе Steam, и, по словам разработчиков, оно рассчитано на тех, кто хочет узнать больше о прошлом баронства Лот и испытать новые стратегии с неживыми войсками.