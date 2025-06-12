Songs of Conquest захватывает Switch: магия, сражения и баллады завоеваний уже в пути

Издатель Coffee Stain Publishing и студия Lavapotion официально объявили: Songs of Conquest выйдет на Nintendo Switch 17 июня в Северной и Южной Америке, Европе и Австралии, а 19 июня — в Японии, Гонконге и Корее.

Пошаговая стратегия, вдохновлённая духом классики 90-х, прошла долгий путь — от раннего доступа на ПК в 2022 году до полноценного релиза на всех ключевых платформах. После выхода на PS5 и Xbox Series, а затем и на мобильных устройствах, теперь настал черёд гибридной консоли от Nintendo.

В Songs of Conquest игрокам предстоит взять под контроль магов-полководцев — Wielders — и повести свои армии через разнообразные биомы, завоёвывая земли, собирая ресурсы и вступая в тактические сражения. Каждая битва — это сложная шахматная партия, где важны как состав армии, так и правильно выбранные заклинания.

Стратегия предлагает глубокое развитие городов, продуманный менеджмент экономики и захватывающие осады. Четыре уникальные фракции — от благородных рыцарей Арлеона до болотных племён Раны — борются за господство в мире Aerbor.

Бонусом служит необычная форма повествования: каждую сюжетную кампанию сопровождает оригинальная песня бардов, рассказывающая о вашем пути к власти.

На Switch игра получит все доступные функции — кампании, одиночные карты, мультиплеер и даже пользовательские карты, созданные сообществом. Погружение в атмосферу фэнтези-стратегии теперь возможно и в портативном формате — завоевания становятся ближе.