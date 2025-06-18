Состоялся релиз дополнения Roots для Songs of Conquest - игра получила максимальную скидку в Steam и вышла на Switch

17 июня 2025 года стратегия Songs of Conquest от студии Lavapotion дебютировала на Nintendo Switch.
Кроме того, базовая версия игры сейчас доступна в Steam со скидкой 70% - это максимальное снижение цены с момента релиза. Одновременно с консольным релизом вышло второе сюжетное дополнение Roots.
Roots продолжает развивать вселенную игры, предлагая свежий геймплейный опыт и новые стратегические возможности для поклонников жанра. Ключевые нововведения дополнения Roots:
- Новая фракция разумных растений, использующих тела павших врагов;
- Уникальный биом Wyldwoods - родная территория растительной расы;
- 5 новых карт для режима завоевания;
- 2 сюжетных задания, раскрывающих историю новой фракции,
Консольная версия для Switch включает:
- Основную кампанию игры;
- Первое дополнение Vanir (вышло в 2024 году);
- Локальный мультиплеер до 8 игроков;
- Разработчики подтвердили совместимость с будущей Switch 2, но предупредили, что некоторые функции могут быть ограничены.