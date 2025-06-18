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Songs of Conquest 10.05.2022
Ролевая, Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
7.6 202 оценки

Состоялся релиз дополнения Roots для Songs of Conquest - игра получила максимальную скидку в Steam и вышла на Switch

AceTheKing AceTheKing

17 июня 2025 года стратегия Songs of Conquest от студии Lavapotion дебютировала на Nintendo Switch.

Кроме того, базовая версия игры сейчас доступна в Steam со скидкой 70% - это максимальное снижение цены с момента релиза. Одновременно с консольным релизом вышло второе сюжетное дополнение Roots.

Roots продолжает развивать вселенную игры, предлагая свежий геймплейный опыт и новые стратегические возможности для поклонников жанра. Ключевые нововведения дополнения Roots:

  • Новая фракция разумных растений, использующих тела павших врагов;
  • Уникальный биом Wyldwoods - родная территория растительной расы;
  • 5 новых карт для режима завоевания;
  • 2 сюжетных задания, раскрывающих историю новой фракции,

Консольная версия для Switch включает:

  • Основную кампанию игры;
  • Первое дополнение Vanir (вышло в 2024 году);
  • Локальный мультиплеер до 8 игроков;
  • Разработчики подтвердили совместимость с будущей Switch 2, но предупредили, что некоторые функции могут быть ограничены.
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