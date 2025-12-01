Создатели пошаговой стратегии Songs of Conquest поделились планом обновлений

Создатели пошаговой стратегии Songs of Conquest представили план обновлений на ближайшие месяцы.

Уже 7 декабря 2025 года выйдет обновление Tales - его главным героем станет Мехри. В Tales появятся новые сюжетные миссии, призванные закрыть несколько старых вопросов из кампании. Дополнительно разработчики проведут лёгкий ребрендинг: все сюжетные карты объединят в общий раздел с обновлённым меню и подачей.

Следующее крупное DLC, Tale of Kastus Maal, запланировано на весну 2026 года. Оно добавит нового Магистра, четыре миссии, новые механики и артефакты. Единственное, что не войдёт в состав дополнения - новая "Песня", так как её производство слишком ресурсозатратно.

Команда также подтвердила активную работу над новой фракцией Yulan, вдохновлённой китайской культурой. Сейчас идёт этап анимации, и уже показаны первые юниты.