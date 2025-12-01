ЧАТ ИГРЫ
Songs of Conquest 10.05.2022
Ролевая, Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
7.6 215 оценок

Создатели пошаговой стратегии Songs of Conquest поделились планом обновлений

AceTheKing AceTheKing

Создатели пошаговой стратегии Songs of Conquest представили план обновлений на ближайшие месяцы.

Уже 7 декабря 2025 года выйдет обновление Tales - его главным героем станет Мехри. В Tales появятся новые сюжетные миссии, призванные закрыть несколько старых вопросов из кампании. Дополнительно разработчики проведут лёгкий ребрендинг: все сюжетные карты объединят в общий раздел с обновлённым меню и подачей.

Следующее крупное DLC, Tale of Kastus Maal, запланировано на весну 2026 года. Оно добавит нового Магистра, четыре миссии, новые механики и артефакты. Единственное, что не войдёт в состав дополнения - новая "Песня", так как её производство слишком ресурсозатратно.

Команда также подтвердила активную работу над новой фракцией Yulan, вдохновлённой китайской культурой. Сейчас идёт этап анимации, и уже показаны первые юниты.

Комментарии:  1
Кей Овальд

Короче, целиком игра и в 2026-м не выйдет.