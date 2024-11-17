Создатели Songs of Conquest рассказали про юнитов из дополнения Vanir

Создатели Songs of Conquest поделились новыми подробностями предстоящего дополнения "Vanir": показали юнитов фракции, а так же рассказали об их особенностях и боевых навыках.

Кабан (Swine) - представляет собой воплощение духа северного кабана. В свою очередь Серимнаан (Serimnaan) вдохновлен мифическим существом Саримнером - кабаном, который мог возрождаться после битвы. Серимнаану доступна способность Bull Rush, которая позволяет кабану стремительно сблизиться со стрелками, навязав им ближний бой. Если Серимнаан погибнет он вернется в резерв для повторного найма.

Бакахорсы (Bacahorse) - жуткий боевой конь, вдохновленный легендами о лошади, которая заманивает детей в водную могилу. Обладает улучшенной формой - Голод (Hunger). Эти немертвые, наделенные магией лошади созданы, чтобы отражать свое ужасающее происхождение. Как и рыцари Арлеона, они являются мощными скакунами, получающими повышенную атаку в ближнем бою с каждой пройденной клеткой. Обладают 50% иммунитета к магии, что делает их серьезной угрозой на поле боя. Hunger обладает AoE-атакой под названием Feed, которая высасывает жизнь из врагов, исцеляя Hunger в процессе.

Лидеры общества Ванов известны как Вожди (Chieftain). Они усиливают отряды, находящиеся рядом с ними, своей чертой Вдохновения и ведут их вперед, используя свои большие топоры, чтобы рубить врагов в стремительной атаке. Джормы (Jormr) - это улучшенная версия Вождей. Могут ослабить любого, кто стоит в пределах одного гексагона от отряда. Также обладают мощной атакой Slam, которая поражает сразу несколько целей.

Люкт (Lykt) и их усовершенствованная форма Люктваан (Lyktvaan) - таинственные и грозные существа. Излучая потусторонний зеленый свет, они, как известно, обитают вокруг ферм ванов, распространяя обман и дисгармонию, при этом яростно защищая свою территорию. В бою Люкты вдохновляют своих союзников с помощью навязчивой скрипичной музыки, усиливая как ближнюю, так и дальнюю атаку, а также обеспечивая небольшое количество сопротивления урону от заклинаний. Эти загадочные музыканты больше, чем просто вспомогательный отряд - они орудуют своими инструментами в ближнем бою, когда их загоняют в угол.

Разработчики обещают в скором времени поделиться новыми подробностями дополнения, в том числе датой релиза.