Студия Lavapotion объявила о том, что стратегия Songs of Conquest выйдет из раннего доступа уже 20 мая. Игра доступна в Steam, GOG и Epic Games Store.
За прошедшие два года в раннем доступе игра получила ряд крупных контентных обновлений. При этом разработчики обещают, что они продолжат трудиться над будущими обновлениями и после релиза игры. После официального релиза игры, в ней появится заключительная четвёртая сюжетная кампания.
Songs of Conquest представляет собой сочетание классической пошаговой стратегии, приключения и ролевой игры. Игроку предоставляется возможность собрать могущественную армию, овладеть тайнами древней магии и покорить новые земли, сокрушая противостоящих ему врагов. В основе сюжета лежит противоборство четырёх могущественных фракций, борющихся за господство над миром.