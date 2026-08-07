Студия Lavapotion вернулась из отпуска для продолжения полировки Songs of Conquest и работы над мобильной версией

Шведские разработчики из студии Lavapotion официально объявили о своем возвращении к активной работе после летних отпусков. Первым делом команда занялась разбором накопившихся отчетов об ошибках и первоначальным планированием дальнейшего развития пошаговой стратегии Songs of Conquest. Авторы честно признались, что из-за ограниченных человеческих ресурсов они пока не готовы анонсировать крупные дополнения или публиковать новую дорожную карту. Вместо этого студия решила полностью сфокусироваться на улучшении уже существующего в игре контента.

Параллельно около половины сотрудников продолжают трудиться над завершением разработки самостоятельного сюжетного спин-оффа Wielders of the Essence. Проект создается по мотивам оригинальной вселенной на основе многочисленных отзывов участников тестирования демоверсии, а для части ветеранов команды этот проект стал отличной возможностью отвлечься от основной игры, над которой они беспрерывно работали последние девять лет. В ближайшие месяцы на персональных компьютерах пользователей Steam ждет серия регулярных контентных патчей, направленных на улучшение баланса фракций и обновление характеристик магических магистров-ильдеров.

Главным организационным решением руководства стало взятие под прямой контроль и оперативное управление мобильной версии Songs of Conquest Mobile, которой ранее занимались сторонние партнеры. Создатели признают, что впереди их ждет огромный объем работы по исправлению интерфейса, однако они твердо намерены обеспечить одинаково высокое качество игрового процесса на всех доступных платформах, включая ПК, консоли и смартфоны. Команда не гарантирует моментального коммерческого успеха на портативном рынке, но заявляет о хорошем старте и высокой мотивации сделать игровой процесс максимально комфортным.

Приятный сюрприз ожидает и ценителей визуального стиля: разработчики готовят масштабное бесплатное обновление для официального цифрового артбука, который на ПК в Steam продается за 240 рублей. Электронная книга, содержащая свыше 120 страниц пиксельной графики и ранее номинированная на премию Unity Awards, пополнится почти 50 страницами новых эксклюзивных материалов.

В грядущий печатный блок войдут редкие концепт-арты, непубликовавшиеся наброски и самые ранние, более забавные версии игровых существ вроде Бакахорса.