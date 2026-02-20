Сюжетное дополнение Rise Eternal для Songs of Conquest выйдет 5 марта

Coffee Stain Publishing и Lavapotion сообщили, что первое сюжетное дополнение для Songs of Conquest, открывающее новую мрачную главу в саге об Аэрборе и расширяющее лор мира, выйдет 5 марта.

Rise Eternal представляет совершенно новую сюжетную кампанию, посвящённую павшему чемпиону фракции Лотов, Кастусу Маалу, и его гнусным деяниям, рассказывающую глубоко личную историю мести и поиска смысла жизни в мире Аэрбора.

В Rise Eternal игроки пройдут сюжетную линию, исследующую восхождение Кастуса Маала и выбор, сформировавший его наследие. В ходе тщательно разработанных миссий игрокам снова предстоит командовать могущественными Владыками, вести армии в тактические пошаговые сражения и преодолевать политические и магические противоречия Аэрбора — на этот раз командуя поистине огромными ордами нежити и принимая более темную силу некромантии.

На протяжении всей разработки и релиза Songs of Conquest продолжала развиваться благодаря крупным обновлениям, новым кампаниям, игровым режимам и улучшениям качества жизни. Rise Eternal — это первое DLC-обновление, которое продвигает сюжет игры вперёд и развивает героев и фракции.