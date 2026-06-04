В Epic Games Store началась бесплатная раздача Songs of Conquest и Rogue Waters

В цифровом магазине Epic Games Store началась раздача новых бесплатных игр, которыми стали тактическая стратегия Songs of Conquest и пиратский роуглайт Rogue Waters. Пользователи сервиса могут добавить оба проекта в свою библиотеку до 11 июня 2026 года.

Эта раздача завершает весенний цикл раздач таинственных игр, который начался в магазине 14 мая 2026 года. Ранее в рамках акции игроки могли бесплатно получить такие проекты, как The Telltale Batman: Shadows Edition, Sunderfolk, Down in Bermuda и сборник Tomb Raider 1-3 Remastered. Суммарная стоимость предложений составляет около 60 долларов. Также стала известна следующая бесплатная игра, которой в период с 11 по 18 июня 2026 года станет сетевой экшен Warhammer 40K Speed Freeks.

Игра Songs of Conquest представляет собой пошаговую стратегию в жанре классического фэнтези, созданную шведской студией Lavapotion и выпущенную издательством Coffee Stain Publishing. Проект вышел в раннем доступе в мае 2022 года, а его полноценный релиз версии 1.0 состоялся в мае 2024 года. Игра получила положительные отзывы от профильной прессы и игроков, набрав 82 балла из 100 на агрегаторе OpenCritic. Стратегию хвалят за глубокий игровой процесс со сбором ресурсов, развитием поселений и тактическими сражениями, а также за качественную пиксельную графику.

Другой бесплатный проект, Rogue Waters, разработан польской студией Ice Code Games и издан компанией Tripwire Presents в сентябре 2024 года. Это тактическая игра с элементами роуглайта в пиратском сеттинге, средняя оценка которой на OpenCritic составляет 81 балл из 100. Игровой процесс сосредоточен на управлении кораблем, морских сражениях и пошаговых абордажных боях на сетчатом поле. В игре присутствует система метапрогрессии, которая облегчает последующие прохождения по мере развития персонажей.