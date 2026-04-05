Магия музыки уже близко: ролевая игра Songs of Glimmerwick получила новый трейлер и дату выхода демо

Eastshade Studios представила свежий трейлер своей сюжетной RPG Songs of Glimmerwick и объявила дату выхода демо-версии. Опробовать игру можно будет уже 7 апреля в Steam.

Действие проекта разворачивается в волшебной стране Глиммервик, где расположен магический университет. Здесь заклинания создаются с помощью музыки: игрокам предстоит осваивать инструменты, посещать занятия, участвовать в кружках и налаживать отношения с однокурсниками и жителями острова.

Помимо учебы и социальной жизни, важной частью станет исследование мира и раскрытие его тайн. Разработчики делают ставку на атмосферу и необычную механику, где каждая мелодия обладает собственной силой.

Студия ранее прославилась игрой Eastshade, и новый проект продолжает идею взаимодействия с миром через творчество — теперь уже через музыку.

Полноценный релиз Songs of Glimmerwick ожидается на ПК до конца 2026 года, а версии для консолей выйдут позже.