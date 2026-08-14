Музыкальная ролевая игра Songs of Glimmerwick получила финальную дату релиза в цифровом магазине Steam

Независимая команда из американской студии Eastshade Studios официально представила свежий геймплейный трейлер своего долгожданного проекта под названием Songs of Glimmerwick, раскрыв точную дату его выхода в продажу. Создатели живописного приключения Eastshade несколько лет трудились над своим новым амбициозным творением. Игра представляет собой необычайно мирную и сюжетно-ориентированную ролевую игру, действие которой разворачивается в ярком лесном фэнтезийном мире. Проект разрабатывается пока для персональных компьютеров, а его распространение планируется через сервис Valve.

В центре повествования находится юная главная героиня, которая поступает на обучение в знаменитую местную академию магии. Ключевой особенностью этой вселенной является то, что абсолютно вся магия здесь рождается непосредственно из музыки, а заклинания творятся с помощью песен. Пользовательнице предстоит вооружиться флейтой и специальным песенником, чтобы посещать увлекательные лекции, осваивать новые аккорды и вступать в различные клубы по интересам после занятий. Игровой процесс включает в себя детальную кастомизацию внешности героини, уход за огромным университетским садом, общение с полностью озвученными персонажами и расследование множества таинственных островных аномалий.

Вся игровая структура завязана на плавную смену времён года, проведение грандиозных сезонных фестивалей, а также на решение бытовых ведьминских проблем и колдовских шуток. Важной деталью для создателей контента стало официальное заявление авторов о том, что весь оригинальный саундтрек игры полностью очищен от авторских прав. Это позволит стримерам и блогерам безопасно проводить прямые трансляции прохождения без риска получить внезапную блокировку или лишиться монетизации своего канала. В цифровом магазине Valve до сих пор доступна бесплатная демонстрационная версия игры, позволяющая лично оценить базовые геймплейные механики проекта перед покупкой.

Официальный международный релиз Songs of Glimmerwick на ПК состоится 30 сентября 2026 года. Полноценная консольная версия для домашних платформ также находится в активной разработке, однако её релиз состоится несколько позже. На старте продаж компьютерная версия предложит пользователям перевод интерфейса и субтитров на несколько языков, включая текстовую поддержку русского языка.