Состоялся релиз Songs of Glimmerwick - музыкальная ролевая игра добралась до Steam

Студия Eastshade Studios объявила о релизе Songs of Glimmerwick, работа над которой заняла восемь лет. Игра доступна в Steam по цене со скидкой 10 процентов в течение двух недель после выхода . Разработчики также опубликовали трёхминутное видео с честным объяснением того, что представляет собой проект. Демоверсия останется доступной, поскольку, по словам авторов, она отлично показывает, чем игра является, а чем нет.

Действие разворачивается в лесном фэнтезийном мире Глиммервик, где магия рождается из музыки. Главный герой — юная ведьма, которая поступает в университет магии Резница. Ключевая особенность вселенной в том, что заклинания творятся с помощью песен: с верной флейтой и сборником мелодий игроки будут посещать уроки волшебства, ухаживать за университетским садом, знакомиться со студентами и горожанами, а также раскрывать тайны Искристого острова .

Разработчики обещают мирную сюжетную RPG с полным озвучиванием диалогов, сменой времён года, фестивалями и возможностью настроить внешность персонажа. Помимо садоводства и музыкальных заклинаний, игроки смогут вступить в музыкальную группу, ловить рыбу, собирать ракушки и ходить в лесные походы с зелёными стражами .

Songs of Glimmerwick — проект от создателей Eastshade, студии, известной своей первой игрой о художнике на острове. Релиз на консолях запланирован позже. Русская локализация присутствует как минимум в виде текстового перевода.