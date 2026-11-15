Больше никаких дополнений или обновлений Songs of Silence - поддержка стратегии с элементами RPG прекращается

Разработка Songs of Silence завершена: стратегия больше не получит дополнений и крупных обновлений. Студия Chimera Entertainment объявила, что считает историю игры законченной и намерена переключиться на другие проекты.

В общей сложности Songs of Silence получила девять крупных обновлений и три дополнения: Lighteaters, Celestial Church и Crownless King. Разработчики поблагодарили сообщество за поддержку и отметили, что не планируют возвращаться к полноценному развитию игры.

При этом студия не оставит проект без внимания: команда продолжит исправлять возможные серьёзные ошибки, о которых сообщат игроки. С фанатами также останется на связи менеджер сообщества Gigi.

У каждой хорошей истории есть финал, и мы считаем, что мир Songs of Silence стал завершённым. Мы представляли себе всё иначе, но решили, что пришло время двигаться дальше — к новым проектам. Впереди нас ждёт много интересного. Как говорит наша королева Лорелай: «Если нас ждёт лучшее завтра, то лишь потому, что вы сделали это возможным. Мы сделали это возможным». Как только нам будет что показать, вы узнаете об этом первыми. Надеемся, вы останетесь с нами.

Songs of Silence вышла в раннем доступе 4 июня 2024 года, а полноценный релиз на ПК, PS5 и Xbox Series X|S состоялся 13 ноября того же года. За это время стратегию с элементами RPG, RTS, 4X и карточной игры опробовали более 500 тысяч человек. В Steam она собрала около 2800 отзывов, 80% из которых положительные, а пиковый онлайн достиг 1430 игроков.