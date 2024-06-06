"Это вам не Герои Меча и Магии": 4X-стратегия Songs of Silence разочаровала фанатов жанра

Независимая студия разработчиков Chimera Entertainment выпустила на ПК масштабную 4X-стратегию с приятным визуальным оформлением и глубокими механиками. Игра с первых трейлеров вызвала у пользователей ассоциации с культовой франшизой "Герои Меча и Магии", поэтому на релизе игроки ожидали получить проект такого же высокого уровня. Команда авторов действительно постаралась над разнообразными отрядами, фракциями и возможностями, но этого оказалось недостаточно. Игроки остались недовольны качеством исполнения многих стратегических элементов в Songs of Silence.

На второй день после релиза Songs of Silence игра не смогла собрать большую аудиторию в Steam. Пиковое количество игроков составило всего 533 человека, но для проекта в раннем доступе в жанре 4X-стратегии это не самый плохой показатель. Куда более важен для игры пользовательский рейтинг, который сейчас остановился на отметке "Смешанные". Многие игроки отмечают интересные задумки в игре, но большинство все же расстроило то, что она получилась очень далекой от "Героев Меча и Магии". Критика проекта в основном сводится к слабой тактической составляющей и малому количеству контента. Игроки сообщают о плохо проработанном развитии героев и городов, а также в целом утомительном гринде для получения улучшений.

Songs of Silence находится в раннем доступе, и у разработчиков еще есть шанс исправить ситуацию. Кроме запланированных улучшений, им достаточно прислушаться к отзывам игроков, ведь большинство негативных аспектов выглядят вполне решаемыми задачами для авторов.