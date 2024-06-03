Представлен релизный трейлер стратегии Songs of Silence в честь скорого выхода в раннем доступе

Chimera Entertainment опубликовала релизный трейлер долгожданной фэнтезийной стратегии Songs of Silence, которая выйдет в раннем доступе в Steam завтра, 4 июня. Полный запуск запланирован на осень 2024 г.

«Этот релиз знаменует собой колоссальную веху для команды, которая так неустанно работала над Songs of Silence последние несколько лет», — сказал креативный директор Алекс Кер. «Возможность передать эту игру в руки нашего потрясающего сообщества — невероятное чувство — мы с нетерпением ждем, когда люди будут ею наслаждаться!»

Songs of Silence — это щедро представленный коктейль из классической стратегической кампании и современных, стремительных сражений, облаченный в изысканность эстетики ар-нуво Belle Epoque. Разработанная с учетом ограниченного во времени геймера, каждая из карт в нашей основной кампании может быть пройдена за один вечер, с режимами PvE Skirmish и PvP Multiplayer, обеспечивающими безграничную ценность повторного прохождения в этой прекрасной и уникальной обстановке.