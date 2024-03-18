Стала известна дата выхода в раннем доступе 4X-стратегии Songs of Silence

Chimera Entertainment, студия разработки инди-игр, объявиkf даты запуска кампании на Kickstarter и раннего доступа в Steam своей долгожданной игры в жанре 4X-стратегии Songs of Silence.

После нескольких месяцев ожидания студия собирается начать свою краудфандинговую кампанию 26 марта, после очень популярного периода предварительной регистрации. Предварительную регистрацию можно найти на странице игры на Kickstarter. После 30-дневного запуска на Kickstarter Songs of Silence дебютирует в раннем доступе Steam 23 мая.

Кампания на Kickstarter позволяет вовлечь фанатов в процесс разработки, давая им возможность более активно участвовать в этом проекте. Это также принесет дополнительное финансирование для перехода на следующий этап разработки игры: ранний доступ. Разработчики будут собирать отзывы игроков, чтобы сбалансировать и точно настроить игру, готовую к финальному выпуску.

«Мы невероятно рады воплотить Songs of Silence в жизнь и поделиться ею с игроками по всему миру», — сказал креативный директор Songs of Silence Алекс Кер. «Мы считаем, что создали поистине уникальную игру, которая берет за основу основы, заложенные такими классическими играми, как Warlords и Heroes of Might and Magic, и превращает их в нечто совершенно новое. Songs of Silence обещает стать знаковым событием в жанре стратегии».

Songs of Silence — это фэнтезийная игра в жанре 4X, сочетающая в себе потрясающие визуальные эффекты, захватывающий сюжет и очаровательные музыкальные элементы. Songs of Silence — это стратегическая игра с богатым сюжетом для ПК и консолей. Она предлагает динамичные кампании — с картами, которые вы можете пройти за вечер; интенсивные, динамичные бои; и потрясающие визуальные эффекты в стиле модерн. Управляйте королевствами и командуйте их армиями, исследуя мир, разделенный конфликтами и расколотый на царство света и тьмы.