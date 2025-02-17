Стильная стратегическая игра Songs of Silence получит DLC и крупное обновление на этой неделе

Стратегия Songs of Silence может приятно удивиить не только красочным стилем, но и необычным сочетанием жанров. Это 4X, RTS и автобатлер в одном, где игроки собирают армию, управляют ресурсами и ведут сражения в реальном времени. А благодаря картам способностей можно использовать мощные атаки и призывать существ.

Но игра не стоит на месте — уже скоро выйдет крупное обновление 1.2 и новое DLC Lighteaters, которые привнесут еще больше контента. В обновлении появится новая фракция Lighteaters, дополнительные задания, возможность менять цвет фракции в Skirmish-режиме, а также балансные правки и исправления ошибок.

DLC Lighteaters значительно расширяет геймплей. Оно добавляет два новых архетипа героев, восемь боевых юнитов, шесть героических призваний, пять карт стратегии и восемь карт боя. Также появятся новый перк для юнитов и новая столица. Интересно, что владельцы DLC смогут сражаться онлайн даже с теми, у кого дополнения нет.

Еще один приятный сюрприз — Chimera Entertainment снизила цену на игру после выхода версии 1.0, что редкость в индустрии. Сейчас Songs of Silence стоит на 600 рублей дешевле, чем в раннем доступе.

Оба обновления — патч 1.2 и DLC Lighteaters — выйдут 20 февраля.