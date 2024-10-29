Стратегическая игра Songs of Silence покинет ранний доступ 13 ноября на PS5, Xbox Series и ПК

Стратегическая игра Songs of Silence выйдет из раннего доступа и выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam и GOG 13 ноября, объявил разработчик Chimera Entertainment.

Songs of Silence впервые вышла в раннем доступе на ПК 4 июня.

Songs of Silence — это пошаговые 4X-стратегические игры нового поколения. Исследуйте карты, созданные вручную, создавайте мощные армии и сокрушайте своих соперников в быстрых сражениях в реальном времени, где каждое решение является стратегическим.

Предпочитаете ли вы насыщенную сюжетную кампанию для одного игрока или испытание мастерства в конкурентном или кооперативном многопользовательском режиме, Songs of Silence предлагает бесконечное игровое время. Благодаря настраиваемым картам и разнообразным игровым режимам всегда есть что-то новое для исследования или завоевания.