В EGS стартовала раздача трёх игр: стратегии Songs of Silence, платформера ScourgeBringer и шутера Zero Hour

Магазин Epic Games расширил свою программу раздачи игр на ПК, представив на этой неделе не одну и не две бесплатные игры. На этот раз магазин раздаёт три игры, включая ту, которая получила очень положительные отзывы в Steam. ScourgeBringer, Songs of Silence и Zero Hour доступны для получения до 20 ноября.

ScourgeBringer, многократно отмеченный наградами за инди-игры, — это платформер в жанре рогалик со свободным перемещением, который продолжает получать очень положительные оценки в Steam со средними оценками 76/100 и 81/100 на Metacritic и OpenCritic соответственно.

В то же время, Songs of Silence сохраняет средние оценки 81/100 и 76/100 на тех же агрегаторах, но имеет в основном положительный рейтинг в Steam. Пошаговая стратегическая игра Songs of Silence получила высокую оценку за свой художественный стиль, но не оправдала ожиданий из-за повторяемости и интуитивной боевой механики.

Аналогичным образом, Zero Hour получила в Steam рейтинг «В основном положительно» за командный геймплей в привычном тактическом шутере от первого лица, напоминающем серию Rainbow Six, но с большим акцентом на реализм.