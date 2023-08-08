Закрытое бета-тестировании стратегической игры Songs of Silence стартует 14 августа ©

Chimera Entertainment сообщила, что первая закрытая бета-версия их богатой сюжетом стратегической игры Songs of Silence состоится 14 августа. Зарегистрируйтесь, чтобы запросить доступ, затем присоединитесь к Discord, чтобы принять участие, где вы получите доступ к секретному каналу до начала бета-тестирования.

Бета-версия Songs of Silence будет состоять из двух разных режимов: есть первые две карты сюжетной одиночной кампании, в которой молодая королева ищет убежище для своего народа, или одиночная версия PvE. режим, в котором вы играете на картах схватки против ИИ. Здесь игроки могут исследовать мир и игровую механику на рандомизированных картах в своем собственном темпе.

Для этой бета-версии доступны три биома — Светлая сторона, Темный мир и Тишина — каждый с уникальным ландшафтом, фракциями, армиями и испытаниями. Игроки могут испытать фракцию 1000 Kingdoms, получив доступ к десяткам различных юнитов для создания своих армий.

В Songs of Silence также есть саундтрек от легендарного композитора Хитоши Сакимото, наиболее известного благодаря музыке к Final Fantasy Tactics, Final Fantasy 12 и Valkyria Chronicles.

В Songs of Silence есть как одиночная кампания, так и конкурентные многопользовательские режимы. Это стратегическая игра с богатым сюжетом, действие которой разворачивается в двух разных фэнтезийных мирах, которым угрожает всепожирающая Тишина. Songs of Silence представляет собой уникальное сочетание пошагового управления королевством, исследования и развития героев, контрастирующее с короткими и напряженными сражениями в реальном времени.

Дайте волю своим армиям в захватывающих битвах в реальном времени и поддержите их, применяя мощные боевые заклинания ваших героев. Доступно более 100 различных юнитов, поэтому вы можете настроить свою собственную армию под свои нужды. Обязательства решительны и целенаправленны, длятся всего около минуты.