Авторы Songs of Conquest хотят вернуть популярность жанру пошаговых стратегий ©

Вдохновленная классическими играми Songs of Conquest стремится принести современным геймерам то же удовольствие, которое получали игроки в конце 1990-х и начале 2000-х годов.

"Это то, чем мы любили заниматься, когда были моложе, и мы просто пытались сделать игру", - сказал менеджер сообщества Lavapotion Андерс Эдгар. "Мы сделали свою версию и вернули в нее все то, что мы любим. Это фэнтези. Это пошаговая игра с монстрами, с экономикой, со строительством города, со славными боями и много-много красивых пикселей".

Первые идеи того, что стало Songs of Conquest, появились более семи лет назад. Начавшись как другая игра под названием Adventures of Conquest, она стала предметом мозгового штурма из-за пробела в индустрии традиционных пошаговых стратегических игр.

"[Команда] села и сказала: "Это хороший пробел", - сказал Эдгар. "Почему они больше не делают такие игры?".

С такими мыслями команда Lavapotion начала разрабатывать концепцию того, какой могла бы быть подобная игра. Какие функции она могла бы иметь? На какие элементы классических игр она могла бы опираться, а каких избегать?

Некоторые из этих особенностей включают возможность находиться на другом уровне по сравнению с другими существами во время сражений, что дает преимущество или недостаток в зависимости от местности. Другая особенность связана с системой сущностей, используемых в игре для магии и заклинаний.

Вместо того, чтобы смешивать и сочетать фракции, существа внутри фракции держатся вместе, чтобы генерировать эссенцию, используемую для заклинаний.

"Вы получаете эссенцию в зависимости от количества стеков юнитов, которые у вас есть, и от того, какой юнит находится в этом стеке", - говорит Эдгар. "Это не зависит от того, сколько их в стеке, это зависит от того, что стек существует".

Каждая из четырех существующих в игре фракций специализируется на производстве и использовании определенных видов эссенции. Эту эссенцию можно использовать в бою как угодно много или мало для произнесения заклинаний.

Что касается развития игры, Эдгар считает, что улучшение искусственного интеллекта в Songs of Conquest сделало игру намного лучше для всех.

"Пару месяцев назад мы запустили крупное обновление ИИ, которое сделало его намного умнее, чем он был раньше", - сказал Эдгар. "Для обычного игрока, как я, потому что я очень казуальный геймер, видя изменения в тактике вражеского ИИ, вы знаете, я мог обмануть их с помощью некоторых хороших заклинаний и тому подобного. Но, наконец, когда эти заклинания обернулись против меня, это было приятно. Но, знаете, это было и не очень приятно".

В настоящее время игра находится в раннем доступе, четвертая кампания и множество других функций запланированы на конец этого года. Выход версии 1.0 также запланирован на 3 квартал 2023 года. При этом Эдгар честно сказал, что команда сядет за стол переговоров позже этим летом, чтобы точно определить, на каком этапе находятся дела, и будет ли игра полностью запущена в то время.

"Вероятно, после лета мы немного пересмотрим ситуацию, да, потому что так устроен бизнес", - сказал он. "Дорожные карты - существа изменчивые в лучшие времена. Я имею в виду, что самое важное для нас - это 1.0, будет ли это законченным продуктом? Потому что это самое важное, и мы не будем выпускать ничего, чем бы мы не гордились".