Крупное обновление для раннего доступа Songs Of Conquest добавляет кампанию Barony of Loth ©

Издательства Coffee Stain Publishing и Lavapotion выпустили крупное новое обновление для раннего доступа (Steam, GOG и Epic Games Store) для Songs of Conquest, в котором игроки могут исследовать кампанию Barony of Loth, новую однопользовательскую игру, предлагающую поближе познакомиться с фракция некромантов в игре, которая, несомненно, потрясет ваши кости.

Одиночная кампания Лота будет состоять из четырех отдельных миссий, доступных на легком, нормальном и сложном уровне сложности, предлагая настоящие испытания, аналогичные предыдущим кампаниям фракций Арлеон и Рана. Игроки станут свидетелями расцвета баронства и воспользуются уникальной чертой фракции, которая позволит им собрать армию нежити для новой битвы.

На протяжении всей кампании игроки получат представление о мрачной истории баронства Лот, а также о трагической судьбе, постигшей Аврелианскую империю. Кампания начинается с рассказа о бароне Альде из Лота, который встречает таинственную фигуру, которая дает ему шанс завладеть древней силой. Отчаявшись спасти своих вассалов и сохранить свое наследие, Альдус заключает сделку с незнакомцем только для того, чтобы узнать, что за это придется заплатить темную цену, а смерть — это только начало. Барон вскоре узнает, что благими намерениями вымощена дорога к гибели, поскольку он будет наблюдать, как его товарищи и воины восстают из нежити.

Игра продолжит получать дополнительные обновления на протяжении всего периода раннего доступа с захватывающим новым контентом, таким как кампания Барья и система достижений, которые в настоящее время находятся в разработке.

Songs Of Conquest доступна в Steam Early Access, GOG и Epic Games Store.