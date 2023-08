Songs of Conquest задерживается с выходом из раннего доступа - авторы поделились обновленной дорожной картой ©

Новости о Songs of Conquest, духовной наследнице первых частей серии Heroes of Might and Magic, в последнее время немного поутихли: статистика из базы данных Steam показывает, что за последние 24 часа в игру одновременно играло чуть более 200 человек.

Однако, как оказалось, у разработчиков есть повод для радости: они объявили, что почти полмиллиона игроков добавили игру в список желаемого в Steam. Разработчик поделился информацией о будущем игры и сообщил, что полная версия дебютирует позже, чем планировалось изначально. Также стала известна приблизительная дата релиза на Steam Deck.

Изначально выход версии 1.0 был запланирован на третий квартал этого года, однако разработчики решили перенести дебют на следующий год, чтобы убедиться, что игра полностью готова.

В ближайшем будущем будет улучшена многопользовательская связь, а также искусственный интеллект.

Игра Songs of Conquest появится на Steam Deck в четвертом квартале этого года.

Авторы сообщают, что продолжат дорабатывать игру и после выхода полной версии, и дальнейшие анонсы на эту тему будут сделаны со временем. Более подробную информацию о дальнейшем развитии Songs of Conquest можно найти здесь.

Разработчики также объявили, что планируют представить еще одну кампанию со всеми новыми механиками, которые будут реализованы со временем.

Наконец, стоит напомнить, что в настоящее время в Steam проходит фестиваль стратегий. Благодаря акции Songs of Conquest можно приобрести за полцены