Songs of Conquest задерживается с выходом из раннего доступа - авторы поделились обновленной дорожной картой

Новости о Songs of Conquest, духовной наследнице первых частей серии Heroes of Might and Magic, в последнее время немного поутихли: статистика из базы данных Steam показывает, что за последние 24 часа в игру одновременно играло чуть более 200 человек.
Однако, как оказалось, у разработчиков есть повод для радости: они объявили, что почти полмиллиона игроков добавили игру в список желаемого в Steam. Разработчик поделился информацией о будущем игры и сообщил, что полная версия дебютирует позже, чем планировалось изначально. Также стала известна приблизительная дата релиза на Steam Deck.
- Изначально выход версии 1.0 был запланирован на третий квартал этого года, однако разработчики решили перенести дебют на следующий год, чтобы убедиться, что игра полностью готова.
- В ближайшем будущем будет улучшена многопользовательская связь, а также искусственный интеллект.
- Игра Songs of Conquest появится на Steam Deck в четвертом квартале этого года.
- Авторы сообщают, что продолжат дорабатывать игру и после выхода полной версии, и дальнейшие анонсы на эту тему будут сделаны со временем. Более подробную информацию о дальнейшем развитии Songs of Conquest можно найти здесь.
Разработчики также объявили, что планируют представить еще одну кампанию со всеми новыми механиками, которые будут реализованы со временем.
Наконец, стоит напомнить, что в настоящее время в Steam проходит фестиваль стратегий. Благодаря акции Songs of Conquest можно приобрести за полцены
Очень надеюсь, что завезут генератор случайных карт и ещё хотя бы две дополнительных фракции (пусть и в аддонах). )))
Я так понимаю, делать пак HD-текстур, чтобы убрать пиксельную графику и привести картинку к виду Child of Light или хотя-бы Valheim, они так и не надумали. Ладно, ждём и наблюдаем дальше :)
"разработчики решили перенести дебют на следующий год, чтобы убедиться, что игра полностью готова."
Ну и правильно, пусть позже, но лучше.
Эх опять перенос