Глава Sonic Team назвал Sonic Adventure 2 своей любимой игрой серии

Руководитель Sonic Team Такаси Иидзука рассказал, что именно Sonic Adventure 2 остаётся для него самой особенной игрой во всей франшизе. По его словам, с этим проектом связаны самые тёплые воспоминания за всю его карьеру в серии, над которой он работает с 1992 года.

Иидзука отметил, что разработка Sonic Adventure 2 началась в необычных условиях: для создания игры он вместе с небольшой командой из 11 человек переехал в Сан-Франциско. Именно этот период он считает одним из самых запоминающихся, поскольку маленькая команда получила больше свободы, а сама работа проходила в тесном и почти семейном формате.

По словам разработчика, несмотря на сложные условия и смену страны, команда смогла поддерживать друг друга как в профессиональном, так и в личном плане. Это позволило создать проект, который позже стал одной из важнейших игр в истории серии.

Sonic Adventure 2 считается переломным моментом для франшизы. Игра стала последним крупным релизом Sonic на Dreamcast и одной из первых, которую Sega перенесла на Nintendo GameCube после ухода с рынка консолей. Именно этот переход фактически открыл новую эпоху для синего ежа и укрепил сотрудничество Sega и Nintendo.