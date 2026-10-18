Культовые игры Nintendo и Sonic Adventure 2 стали доступны для запуска прямо в браузере

В сети появился сайт wiiported, позволяющий запускать ряд известных игр Nintendo прямо в браузере. Среди доступных проектов — Mario Kart Wii, Mario Kart 8, Super Mario Sunshine, Luigi’s Mansion и Sonic Adventure 2 Battle. Однако у инициативы есть серьёзный нюанс: способ распространения игр может привлечь внимание правообладателей.

Сайт имитирует интерфейс меню Wii, который служит своеобразной стартовой площадкой для запуска игр. Доступ к проектам предоставляется через ограниченные коды, распространяемые на Discord-сервере. Там же размещены ссылки на скачивание игровых файлов со сторонних сайтов и Google Drive. Именно это отличает инициативу от традиционных эмуляторов, которые обычно предполагают, что пользователь самостоятельно предоставляет копии игр и необходимые системные файлы.

Сейчас через wiiported можно запустить Rabbids Go Home, Mario Kart Wii, New Super Mario Bros. Wii, Luigi’s Mansion, The Legend of Zelda: The Wind Waker HD, Sonic Adventure 2 Battle, Super Mario Sunshine и Mario Kart 8. Кроме того, авторы работают над добавлением Super Mario 3D World.

Появление подобных проектов связывают с распространением так называемого вайб-кодинга — разработки программ с помощью ИИ-инструментов. Это позволяет быстрее создавать экспериментальные порты и браузерные версии игр, хотя качество таких проектов нередко оставляет желать лучшего. У wiiported нет подтверждённого заявления об использовании ИИ, но большое количество игр на сайте вызывает подозрения в автоматизированной разработке.

Долговечность проекта под вопросом. Ранее в октябре уже закрылся другой браузерный порт Mario Kart 8, который работал с техническими проблемами, включая задержки, ошибки столкновений и сломанное управление. Подобные инициативы привлекают внимание издателей, которые активно борются с несанкционированным распространением своих игр.

У wiiported есть и другая проблема: распространение игровых файлов может создать юридические риски и для авторов проекта, и для пользователей. Кроме того, неофициальные браузерные версии пока сложно считать полноценной заменой оригиналам. Их привлекательность заключается прежде всего в возможности быстро запустить знакомую игру без установки, но технические ограничения и вероятные претензии правообладателей могут поставить под угрозу само существование сайта.