Выпущена новая демоверсия фанатского ремейка Sonic Adventure 2 на Unreal Engine 5

В разработке находится фанатский ремейк Sonic Adventure 2 на Unreal Engine 5, и теперь стала доступна для загрузки новая играбельная демоверсия, позволяющая пользователям самим испытать потрясающее воссоздание некоторых классических уровней.

Демоверсия, которую можно загрузить здесь, включает в себя современное воссоздание Radical Highway, White Jungle и Green Forest, а также другие уровни и обновления сражений с боссами. Демо, как и еще не выпущенный полный ремейк, работает на Azure Framework, ответвлении Velocity+, которое перерабатывает физику, камеру, элементы управления и пользовательский интерфейс, чтобы предложить совершенно новый опыт, который все еще демонстрирует некоторые классические механики, такие как высокоскоростной платформинг и возвращение системы подсчета очков, которая вознаграждает игроков за цепочку движений, чтобы сохранить идеальный счет и набрать больше очков. Визуальные эффекты также были значительно улучшены по сравнению с оригиналом, включая освещение и отражения с трассировкой пути в реальном времени.