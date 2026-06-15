Глава Sonic Team: ремейки всех старых игр Sonic потребовали бы столько же ресурсов, сколько создание новых проектов

Руководитель Sonic Team Такаси Иидзука заявил, что хотел бы видеть все классические игры про Соника доступными на современных платформах, однако полноценные ремейки или масштабные переиздания потребовали бы почти таких же затрат, как разработка совершенно новых игр.

По его словам, теоретически он был бы не против «магически» перенести весь каталог серии на современные консоли, чтобы игроки могли без ограничений запускать любые части франшизы. Однако на практике подобная задача оказалась бы крайне ресурсоёмкой.

Иидзука отметил, что речь идёт не просто о переносе старых проектов, а о фактическом их пересоздании под современные стандарты. Такой объём работы, по его оценке, сопоставим с созданием новых игр с нуля — как по времени, так и по затратам команды.

Именно поэтому Sonic Team сейчас делает ставку на новые проекты, а не на массовое возвращение классики. Студия стремится удивлять игроков свежими идеями и новыми игровыми опытами, а не перерабатывать старые релизы.

При этом в игровом сообществе давно существует запрос на доступность старых частей серии — особенно таких культовых игр, как серия Sonic Adventure, которые до сих пор недоступны на современных консолях.