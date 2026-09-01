Состоялся релиз фанатского ремейка Sonic and the Secret Rings на ПК с обновленной графикой и поддержкой геймпадов

Разработчик под псевдонимом KumaPauZ выпустил финальную версию 1.0 масштабного фанатского ремейка Project Reignition. Проект представляет собой полное воссоздание эксклюзивной для консоли Nintendo Wii игры Sonic and the Secret Rings, которая теперь доступна пользователям ПК на операционных системах Windows, Linux и macOS, а также на портативной платформе Steam Deck.

Оригинальный платформер вышел в 2007 году и запомнился фанатам не столько атмосферой арабских сказок, сколько спорным управлением через датчики движений контроллера Wii Remote. Необходимость постоянно наклонять манипулятор для бега синего ежа вызывала волну критики и на долгие годы оставила проект запертым на одной консоли. Создатель ремейка полностью устранил эту проблему, внедрив полноценное управление со стандартных геймпадов и клавиатуры с возможностью гибкой настройки кнопок.

Технической основой Project Reignition послужил движок Godot. Разработчик модернизировал визуальную составляющую, обновил трехмерные модели, детализацию уровней и эффекты освещения, а также адаптировал картинку под высокое разрешение и широкоформатные мониторы.

Сборка 1.0 включает в себя завершенную сюжетную кампанию со всеми оригинальными мирами, сюжетными заставками и сражениями с боссами, вплоть до финальной формы Darkspine Sonic. Геймерам стала доступна переработанная система прокачки способностей с готовыми пресетами навыков, отдельный скоростной режим Time Attack и поддержка нескольких языков текста и озвучки.

На текущем этапе в игре отсутствует режим мини-игр Party Mode. Как уточнил автор проекта KumaPauZ, режим вечеринки планируется выпустить в будущем бесплатном обновлении, причем сразу с поддержкой онлайнового мультиплеера. Кроме того, создатель посоветовал игрокам, запускавшим ранние тестовые билды, начать прохождение с чистого файла сохранения для корректной работы системы прогресса.

Релиз Project Reignition встал в один ряд с другими масштабными проектами сообщества, такими как Project 06 и нативный перенос Sonic Unleashed. Энтузиасты продолжают собственными силами переносить старые консольные части серии на ПК и дорабатывать спорные решения компании SEGA, пока сам издатель не спешит выпускать официальные переиздания.