Бывший вице-президент Sega заявил, что слышал о разработке ремейка Sonic CD

Бывший вице-президент по маркетингу Sega of America Майк Фишер рассказал, что, по его информации, Sega работает над ремейком Sonic CD — одной из самых любимых игр в серии про Соника.

В интервью Sega-16 Фишер назвал Sonic CD своей любимой частью франшизы и отметил, что был бы рад увидеть её возвращение.

«Я слышал, что они делают ремейк Sonic CD, и это было бы замечательно. Это моя любимая игра про Соника», — заявил он.

При этом никаких официальных анонсов ремейка Sonic CD пока не было, поэтому слова Фишера стоит воспринимать как слух.

В том же интервью бывший руководитель Sega похвалил компанию за развитие новых направлений и отметил успех серии Like a Dragon (Yakuza). По его мнению, Sega не должна полагаться исключительно на классические франшизы и обязана продолжать создавать новые проекты.

Стоит отметить, что в последние годы Sega действительно активно возвращает культовые бренды. Компания уже подтвердила новые проекты по таким сериям, как Golden Axe, Streets of Rage, Shinobi и Crazy Taxi.

Впрочем, существует вероятность, что Фишер мог иметь в виду не игру, а фильм Sonic the Hedgehog 4. Ранее сообщалось, что сюжет будущей картины будет вдохновлён событиями Sonic CD и представит зрителям Метал Соника и Эми Роуз. Однако сам Фишер говорил именно о ремейке игры.