Sonic Colors 12.11.2010
Аркада, Платформер
8.1 68 оценок

voices38 впервые взломал защиту Denuvo 2023 года - в Sonic Colors Ultimate

AceTheKing AceTheKing

Сегодня взломщик voices38 сообщил о том, что ему удалось взломать защиту Denuvo в Sonic Colors Ultimate от компании SEGA.

Ранее voices38 писал, что несмотря на то, что Sonic Colors Ultimate вышла в 2020 году, игра обладает защитой Denuvo 2023 года выпуска - скорее всего, разработчики обновили защиту на более современную в одном из обновлений. Таким образом, судя по всему, теперь voices38 в состоянии взломать игры с Denuvo вышедшие вплоть по 2023 год.

Кроме того, voices38 выпустил небольшое обращение к пользователям касательно статуса будущих взломов:

Несколько слов с момента прошлого релиза.

Достигнут важный этап в понимании ключевых деталей, которые будут иметь значение для будущих взломов Denuvo.

Я продолжаю покупать запланированное тестовое железо на пожертвования. Цены на оперативную память стали неожиданным препятствием, но я с этим справлюсь. Кроме того, теперь все кряки также тестируются и на Linux. Спасибо всем, кто уже поддержал проект донатами.

Желаю всем счастливого нового года без DRM и в духе старой школы!
Sonic Colors
12.11.2010
Комментарии:  23
Дрочеслав сын Сергея

и майнер вшил с вероятностью 80%

14
kotasha

Если он это сделает его заклюют он донаты гребёт.

2
yurik111

Майнер вошьют репакеры. Помяним "Хаттаба".

BrightLazarus

вот это взломаешь

9
MaterialisticKyson

С dead island 2 и star wars jedi survivor защиту убрали

4
spaMER_ID

Может получше работу найти?

4
ratte88 spaMER_ID

Осуждаю. Ты такие вещи тут не упоминай.

1
Barred

Очередной шлак, но взломщик молодец. Так и до годноты дойдёт.

7
askazanov

Ну, набивает руку, что тоже похвально

4
Роман45554

почему 23 если написано 21 год

4
Gords

Действительно, зачем текст читать, когда можно комментарий сразу написать...

3
Alkobarin

пусть новые игры взламывает

2
женя дивак

a fifa 24

2
Viktor Nikolayevich

очередной не кому не нужный кал

2
kotasha
Почему у меня такое чувство что это вокси и эмпресс в одном флаконе(00

1
askazanov

Всё возможно, переобувание на чистое лицо оно такое - завуалированное...

askazanov

Ну а так, конечно хохма будет, если правдой окажется)

Raf9111

один появился внезапно а потом второй вдруг заявил что уходит навсегда? совпадение или просто человеку не хочется одновременно два канала под разными никами вести? прям сложно догадаться)

понятное дело что это вокси все еще, ниче не меняется, это все тот же тип

J a r v i s
Цены на оперативную память стали неожиданным препятствием, но я с этим справлюсь.

Не он справится, а донатеры его, которых он прогревает на бабки своими взломами старых и неактуальных игр))

1
Pryw

Так чтобы ломать актуальные нужно учиться на старых, фига ты умный, а сколько ему донатят неизвестно, явно же часть оборудования он либо сам покупает, либо покупал

1
Саня 21

красавчик