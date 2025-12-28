voices38 впервые взломал защиту Denuvo 2023 года - в Sonic Colors Ultimate

Сегодня взломщик voices38 сообщил о том, что ему удалось взломать защиту Denuvo в Sonic Colors Ultimate от компании SEGA.
Ранее voices38 писал, что несмотря на то, что Sonic Colors Ultimate вышла в 2020 году, игра обладает защитой Denuvo 2023 года выпуска - скорее всего, разработчики обновили защиту на более современную в одном из обновлений. Таким образом, судя по всему, теперь voices38 в состоянии взломать игры с Denuvo вышедшие вплоть по 2023 год.
Кроме того, voices38 выпустил небольшое обращение к пользователям касательно статуса будущих взломов:
Несколько слов с момента прошлого релиза.
Достигнут важный этап в понимании ключевых деталей, которые будут иметь значение для будущих взломов Denuvo.
Я продолжаю покупать запланированное тестовое железо на пожертвования. Цены на оперативную память стали неожиданным препятствием, но я с этим справлюсь. Кроме того, теперь все кряки также тестируются и на Linux. Спасибо всем, кто уже поддержал проект донатами.
Желаю всем счастливого нового года без DRM и в духе старой школы!
