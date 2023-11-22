SEGA представила увлекательный анимационный ролик для платформера Sonic Dream Team

Уже в следующем месяце состоится релиз новой игры в рамках популярной франшизы Sonic the Hedgehog. На этот раз игроков ждет увлекательный трехмерный платформер Sonic Dream Team, где Сонику вновь предстоит дать бой злобному доктору Эггману. В честь надвигающегося релиза игры, компания SEGA вместе с разработчиками из студии HARDlight опубликовали захватывающий анимационный ролик Sonic Dream Team.

Опубликованный ролик является вступительной заставкой к событиям Sonic Dream Team. Постановщиком этой заставки выступил Тайсон Хессе, а за анимацию отвечала студия Powerhouse Animation. В ролике они постарались отобразить динамику и геймплей платформера через сражение главных героев с доктором Эггманом.

Вместе с Соником и его друзьями вам предстоит погрузиться в причудливый мир сновидений. В Sonic Dream Team вы сможете управлять шестью персонажами, каждый из которых обладает уникальными способностями. Освойте их навыки и покорите еще неизведанные ландшафты игры.

Sonic Dream Team выйдет для Apple Arcade 5 декабря.