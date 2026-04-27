SEGA продлила права на Sonic Forces

Компания Sega неожиданно продлила права на игру Sonic Forces — один из самых неоднозначных релизов во всей серии про синего ежа. Это вызвало волну обсуждений среди игроков, ведь проект давно считался забытым.

Согласно обновлённым данным по товарным знакам, название Sonic Forces вновь закреплено за издателем в США, а также отдельно продлено в Японии. Ранее считалось, что бренд не использовался с конца 2010-х, поэтому его «возвращение» стало сюрпризом.

Пока неясно, что именно стоит за этим шагом. Речь может идти о простой юридической процедуре для сохранения прав на интеллектуальную собственность. Однако часть фанатов допускает, что Sega может готовить переиздание, ремастер или даже переосмысление проекта.

Игра, вышедшая в 2017 году, получила сдержанные оценки критиков и игроков. Многие отмечали короткую продолжительность кампании и нераскрытый потенциал системы кастомизации персонажа, которая активно продвигалась до релиза. Несмотря на это, проект всё же получил дополнительный контент, включая наборы с Супер Соником и Ежом Шэдоу.