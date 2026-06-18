Голос Соника удивлен масштабом франшизы после успеха фильмов

Несмотря на стремительный рост популярности Sonic the Hedgehog благодаря киноадаптациям, будущее игровой серии пока остается загадкой даже для людей, напрямую связанных с франшизой. Об этом рассказал актер Роджер Крейг Смит, который озвучивает Соника в играх с 2010 года.

В беседе с журналистами Смит признался, что не знает, какие планы у Sega на следующие крупные игры серии. По его словам, актеры озвучки обычно узнают о новых проектах одними из последних, поскольку разработчики стараются избегать возможных утечек информации.

При этом Смит отметил, что франшиза переживает один из самых успешных периодов в своей истории. Если раньше Соник был прежде всего культовым персонажем для игроков, то кассовый успех фильмов вывел его популярность на совершенно новый уровень. Актер считает, что экранизации буквально отправили узнаваемость синего ежа «в другую стратосферу».

Последней крупной номерной игрой серии остается Sonic Frontiers, вышедшая в 2022 году. С тех пор Sega выпускала ремастеры, переиздания и спин-оффы, поэтому многие фанаты ожидали анонса следующего большого проекта во время Summer Game Fest. Однако этого так и не произошло.