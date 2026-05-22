Инсайдер раскрыл дату выхода Sonic Frontiers: Definitive Edition для Switch 2

Похоже, Sonic Frontiers готовится получить новое издание для Nintendo Switch 2. По данным известного инсайдера billbil-kun, Sonic Frontiers: Definitive Edition выйдет уже 23 июня 2026 года — именно в день рождения Соника.

Согласно утечке, анонс игры может состояться во время предполагаемой Nintendo Direct в середине июня, хотя официального подтверждения этому пока нет. Инсайдер также сообщил, что версия для Switch 2 будет стоить $49,99 — на десять долларов дешевле оригинального релиза для первой Switch.

Какие именно улучшения получит Definitive Edition, пока неизвестно. Sega ещё не раскрывала, войдут ли в переиздание все обновления и дополнительный контент, выпущенные после релиза Sonic Frontiers в 2022 году.

Оригинальная игра стала крупнейшим успехом среди 3D-проектов о Сонике, продав более 3,5 миллиона копий по всему миру. На фоне популярности франшизы слухи о переиздании для Switch 2 выглядят вполне ожидаемо.